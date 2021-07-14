Минздрав ДНР: Количество пациентов на лечении от COVID-19 варьируется в пределах 50 – 70%

В ДНР работают 20 госпитальных баз для лечения пациентов с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борьба с коронавирусной инфекцией в ДНР продолжается. Для лечения пациентов в условиях стационара работают 20 госпитальных баз, это около 1800 коек. Следят за состоянием больных около 600 врачей.

— Количество пациентов на лечении от COVID-19 на стационаре варьируется ежедневно в пределах 50 – 70%, — отметили в Минздраве Республики.

При этом прирост больных COVID-19 продолжается. Только за прошедшие сутки на лечение поступили еще 132 человека, 337 выздоровели, еще 10 пациентов скончались.

— За последние сутки в ДНР проведено 488 исследований, из них выявлено 114 случаев заболевания (23,4%) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса заболевших инфекцией COVID-19 на территории ДНР выявлено 44 947. Из них на лечении стационарном и амбулаторном находятся 2945 пациентов, выписаны из медучреждений 38 597 человек, летальных случаев зарегистрировано 3405.

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