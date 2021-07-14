В Луганске стартовал форум с участием представителей из ДНР, РФ, Южной Осетии и Абхазии

Форум проходит с участием представителей из ДНР, ЛНР, России, Южной Осетии и Абхазии. Фото: Пресс-служба Главы ЛНР

В здании Луганской академической филармонии сегодня, 14 июля, стартовал форум граждан России с участием представителей ЛНР, ДНР, России, Республики Южная Осетия и Абхазии.

В рамках форума обсудят различные вопросы жизни россиян за рубежом. В том числе будут работать секции «Актуальные проблемы граждан России, проживающих за пределами страны», «Поддержка и защита граждан России за рубежом», «Реализация прав граждан России, проживающих за рубежом, на участие в избирательном процессе».

В мероприятии принимают участие Глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, депутаты Госдумы, Союз Добровольцев Донбасса. Южную Осетию на форуме представляют члены правительства Республики.

Параллельно форум проводит в онлайн-форум. К нему присоединятся общественный деятель, председатель совета фонда «Своих не бросаем» Мария Бутина, председатель комитета по социально-политическим исследованиям Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Нателла Акаба и другие.

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