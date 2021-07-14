О чем на встрече в Донецке говорили Глава ДНР и руководитель МККК на Украине

Флоранс Жиллетт (на фото слева) приехала в Донецк (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Руководитель миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллетт прибыла с визитом в Донецкую Народную Республику. В столице она встретилась с Главой ДНР Денисом Пушилиным и министром иностранных дел Натальей Никоноровой.

- Мы обсуждали вопросы с гуманитарной ситуацией. Разговаривали о потребностях, которые есть у населения и помощи, которую мы предоставляем для улучшения ситуации, - сообщила Жиллетт по итогам встречи на пресс-конференции.

Руководитель МККК на Украине рассказали, что наиболее сложная обстановка в прифронтовых районах ДНР, жители которых нуждаются в первоочередной помощи.

- Все это время я наблюдаю, что жители прифронтовых районов наиболее всего подвержены сложностям в гуманитарном плане. Мы стараемся делать все, чтобы как-то облегчить ситуацию в Донецке, - сказала Флоранс Жиллетт.

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