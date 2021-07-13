14 июля в Донецке будет солнечно, +33 градуса

В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 июля будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от + 31 до + 33 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. У крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли - на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи. Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника. В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.

По прогнозам синоптиков, 15 июля в Донецке и ДНР будет солнечно и еще жарче.

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