Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 207 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 207 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 12 июля проведено 576 исследований, из них выявлено 157 случаев заболевания и у 50 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня в Республике от COVID-19 проходят лечение (стационарное и амбулаторное) 3160 пациентов, выписаны – 38 260 человек, летальных случаев – 3395.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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