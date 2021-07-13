ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие» в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные три раза за сутки открывали огонь из артиллерии на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Калиновки, Желобка и Молодежного, - констатируется в сводке представительства ЛНР в СЦКК.

Противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов АГС и РПГ, а также стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что за время вооруженного конфликта в Донбассе объявляли перемирие больше двадцати раз. И каждый раз украинская сторона нарушала его – нередко в тот же день или на следующий. Пасхальное, рождественское, школьное – от названий очередных перемирий суть не менялась. Украина и сейчас продолжает нарушать Минские соглашения.

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