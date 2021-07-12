Луганчанин подарил музею личную коллекцию из 77 раритетных фотоаппаратов

Борис Сливенко самостоятельно готовит каталоги к каждой модели фотоаппарата и описывает его историю. Фото: Луганский краеведческий музей

В День фотографа в Луганском краеведческом музее открылась выставка раритетных фотоаппаратов, датируемые выпуском в прошлом столетии. Примечательно, что экспонаты были предоставлены учреждению одним человеком – луганским коллекционером Борисом Сливенко.

— Человек, передавший безвозмездно, в дар Республике эту коллекцию – это человек-легенда. Он знает историю каждой единицы своей коллекции, самостоятельно готовит каталоги, в которых описывает историю каждого фотоаппарата. И теперь мы с вами можем ознакомиться и изучить то, что найти в наше время уже очень сложно, — отметила Наталья Шкода, первый заместитель руководителя администрации Главы ЛНР.

Посетители музея своими глазами смогут увидеть на выставке как выглядел первый серийный 35-мм однообъективный зеркальный немецкий фотоаппарат Kine Exakta, один из первых цифровых фотоаппаратов Trust, а также первые автоматические камеры.

Всего в коллекции Сливенко 77 фотоаппаратов из 10 стран. В основном они были произведены в Германии и Японии, но также есть экземпляры из Канады, Южной Кореи, Китая, Великобритании, Италии и т.д. Все они были сделаны в XX веке такими компаниями как Voigtländer, Porst, Praktica, Agfa, Zeiss, Kodak, Polaroid.

Выставка «Мир в объективе» разместилась на третьем этаже Луганского краеведческого музея. Она работает ежедневно с 9.00 до 16.00, выходные дни – понедельник и вторник.

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