Утренний обстрел Гольмовского в ДНР определили как теракт

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало последствия обстрела [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела по статье «теракт» в отношении боевиков, которые причастны к утреннему обстрелу горловского поселка Гольмовский. Речь идет о командире 58-й бригады ВСУ Дмитрии Кащенко и его подчиненных.

— Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждены уголовные дела по фактам совершения ими на территории Донецкой Народной Республики террористических актов по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 229 УК ДНР (теракт), — говорится в сообщении надзорного органа ДНР.

Кроме того, следствие установило, что боевики 58-й бригады также причастны к минометному обстрелу Куйбышевского района Донецка пару дней назад. В результате чего были повреждены четыре жилых дома.

Напомним, что утром 12 июля боевики ВСУ открыли огонь по северной окраине Горловки из артиллерийских орудий. К сожалению, очередное нарушение «режима тишины» не прошло бесследно. В населенном пункте была перебита линия электропередач. Из-за чего тысячи местных жителей остались без света. Также повреждены 8 домов, 1 школа и 2 автомобиля. Информация о пострадавших гражданских уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ потеряли беспилотник для корректировки обстрелов Горловки

Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили его сегодня утром при попытке пересечения линии фронта (подробнее)