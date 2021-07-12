Строители-шабашники украли у жителя Макеевки полмиллиона рублей

Задержанным грозит лишение свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полиция задержала подозреваемых в краже 500 000 рублей у жителя Макеевки. Ими оказались двое ранее судимых макеевчанина, которые обокрали своего работодателя.

О деталях преступления рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Стражи порядка в течение двух дней установили личности подозреваемых. Выяснилось, что мужчину обокрали лица, которые ранее производили у него ремонтные работы, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в день совершения преступления потерпевший вышел из дома, не закрыв калитку и роллеты гаражных ворот. Подозреваемые знали об этой привычке бывшего работодателя и проникли в дом через гараж.

В отношении их возбуждено уголовное дело. За кражу в крупном размере, совершенную с незаконным проникновением в жилище задержанным грозит лишение свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа. Владельцу возвращены 470 000 руб.

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