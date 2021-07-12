Исполнителей хита «Донбасс за нами» отметили на международном конкурсе в Керчи

Наталья Качера и Маргарита Лисовина стали лауреатами третьей степени. Фото: Донецкая Муздрама

В воскресенье, 11 июля, в Керчи подвели итоги Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика», посвященный И.Д. Кобзону. В нем участвовали и конкурсанты из ДНР. Артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна одержали сразу несколько побед. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— Приятно, что фестиваль «Красная гвоздика» приносит нашему театру новые награды. Для Михаила Николаевича, Натальи и Маргариты– это стимул двигаться только вперед, — отметила Наталья Волкова, генеральный директор, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусства Украины.

Наталья Качура и Маргарита Лисовина стали лауреатами третьей степени в номинации «Вокальный ансамбль». Специальный приз получила песня «Донбасс за нами» композитора Михаила Хохлова и донецкого поэта Владимира Скобцова. Жюри конкурса высоко оценили как исполнение, так и саму композицию.

Фестиваль-конкурс «Красная гвоздика» считается старейшим музыкальным событием России. Он был основан еще в 1967 году, а в 2016 году был возрожден благодаря поддержке Владимира Путина. Президентом конкурса вплоть до своей кончины был Народный артист СССР, Герой ДНР Иосиф Кобзон.

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