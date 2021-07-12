Рыбалка могла закончиться трагедией: На водоеме в ЛНР спасли пожилого мужчину с его внуком

Дедушка с внуком рыбачили практически на середине водоема Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На прошлой неделе сотрудники водолазной станции спасли на Исаковском водохранилище пожилого мужчину и с внуком, которые рыбачили на середине водоема в резиновой лодке. В один момент их плавательное средство начало спускать воздух. Рыбалка этих двоих могла закончиться трагедией, если бы спасатели не услышали их крики о помощи.

— 9 июля при наблюдении за акваторией на Исаковском водохранилище в районе базы отдыха «Автомобилист» сотрудники спасательно-водолазной станции услышали крики о помощи. Они заметили людей, которые находились практически на середине водоема. На моторной лодке буквально за минуту они добрались до рыбаков. Спасатели пересадили их в свой катер и доставили на берег, — рассказали подробности в пресс-службе МЧС.

Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Они в целости и сохранности были доставлены на берег. Однако, как отмечают в спасательном ведомстве, лекция по поводу безопасного отдыха на воде им «пришлась кстати».

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