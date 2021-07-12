В ЛНР зарегистрировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19

Еще у четырех жителей ЛНР выявили антитела к коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Луганской Народной Республике обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией – четыре человека побороли болезнь и покинули медучреждения, пять пациентов с COVID-19 скончались, прироста больных не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии на территории Республики коронавирус был официально подтвержден у 5539 человек. Из них выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста в общей сложности 4641 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 504 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

В ЛНР по-прежнему действует режим повышенной готовности. Для недопущения неконтролируемого распространения инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер. Они коснулись, в том числе режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

Однако любые ограничения не принесут должного эффекта, если люди не будут соблюдать профилактические меры и санитарно-гигиенические рекомендации Минздрава – держать социальную дистанцию, проветривать регулярно помещение, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцам кафе в Луганске грозит штраф в полмиллиона рублей

В ходе проверки заведения был обнаружен целый ряд нарушений (подробнее)