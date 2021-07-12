Где в Донецке 12 июля отключат свет

12 июля в Донецке будут ремонтные работы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Без электроэнергии останутся абоненты трех районов Донецка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отключение электроэнергии будет по следующим адресам:

Ворошиловский район:

— с 10:00 до 15:00: ул. Кальмиусская, 1-13, 2-20; ул. М. Набережная, 2-12, 3-17.

Пролетарский район:

— с 9:00 до 15:00: ул. Вильямса, 4-8; ул. Будённовских партизан, 47, 47б, 49-57 (нечетные); ул. Краснопролетарская, 19.

Петровский район:

— с 8:00 до 16:00: ул. Кирова, 431. — с 8:00 до 17:00: ул. Курортная, 1-24, 25, 26, 27, 29, 30, 32-34, 36-41, 43-51, 53, 55, 57, 59; ул. Невельского, 4, 26; ул. Дыбенко, 26; ул. Комитетская, 3, 5, 7-15, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30; ул. Новаторов Донбасса, 3-8, 10, 15, 20, 22, 24; пер. Чубаря, 6-8, 10, 14, 18, 21; пер. Валуйский, 3, 5, 6, 13,15, 17, 19; пер. Крылова, 6, 8, 9, 10, 13-15, 17; пер. Горняцкий 5, 8-11; ул. Доватора, 5, 7; ул. Мольера 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23а, 25-29, 33, 37; ул. Ольховская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37; ул. И. Богуна, 1-11, 13-18, 20, 22, 23, 24, 26-31-33, 35, 38; пер. Тагора, 39, 41, 43, 45; пер. Шахтерский, 3-6, 9-11, 13, 15, 20, 24-30, магазин.

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