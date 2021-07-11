Погода в Донецке: 12 июля ожидается дождь с грозой

В понедельник небо в столице Донецкой Народной Республики будет ясным недолго. Фото: сайт администрации города Донецка

В понедельник небо в столице Донецкой Народной Республики будет ясным недолго. Уже днем его покроют облака. Ожидается дождь c грозой, который должен прекратиться ближе к вечеру.

Утром температура на улице будет колебаться в пределах +21…+27 градусов тепла, днем воздух нагреется до +30…+32 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-745 миллиметров ртутного столба.

Православная церковь отмечает праздник - день памяти первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Этот время считают макушкой лета. Наши предки говорили, что если на Петров день будет ясная погода, то год обещает быть хорошим, а вот если дожди - то ненастье продержится еще сорок дней. Чаще всего этот день засушливый и жаркий, даже существует поговорка: «Петр-Павел жару прибавил». Если кукушка кукует после Петрова дня - лето ожидается долгое и теплое, и снег поздно выпадет.

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