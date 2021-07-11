О традициях Донецкого края расскажет интернет-портал

Обычаи и традиции своих предков на Донбассе чтут, а это значит, что жителям небезразличны их исторические корни. Фото: mincult.govdnr.ru

В Донецкой Народной Республике вскоре появится специальный интернет-портал, рассказывающий о традициях и фольклоре Донбасса. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей, ссылаясь на заместителя гендиректора по развитию народного творчества Республиканского дома народного творчества и кино Ольгу Хамитову.

- Дом творчества и кино продолжает работать над сохранением традиций Донецкого края. В течение 2022-2023 годов планируем создать портал, куда войдут данные, которые были собраны в фольклорных экспедициях разных лет, - сказала она.

Сейчас, по словам Ольги Хамитовой, в Республике нет опытных специалистов по созданию таких проектов. Поэтому за основу возьмут опыт россиян. Подробности задуманного пока не разглашаются.

Напомним, 15 июля в столице Донецкой Народной Республики пройдет масштабный форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов». Организаторы сообщают, что во встрече примут участие около восьмисот участников из ДНР, ЛНР и РФ.

Читайте также

На форуме в Донецке расскажут о достижениях современной России

15 июля в столице ДНР пройдет форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов» (подробнее)