В Станице Луганской у жителей, желающих пересечь границу, изымают мобильные телефоны

Граждан останавливают под предлогом установления личности. Фото: штаб «ООС»

В Станице Луганской у людей изымают мобильные телефоны. Занимаются этим военнослужащие 79-ой бригады ВСУ в составе полицейских патрулей. Такими сведениями располагают в Управлении Народной милиции ЛНР.

- По информации, поступившей от наших источников, в полицию обратились с жалобами на военных ВСУ, которые досматривали граждан на территории местного автовокзала, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.

Свидетели утверждают, что киевские силовики действовали под предлогом изучения необходимой информации о гражданах, желающих пересечь границу.

Иван Филипоненко призвал жителей ЛНР и Украины, которые добираются через пункт пропуска, не стать жертвами провокаций украинских «стражей порядка».

- О всех случаях незаконных действий, совершенных против вас, просим сообщать в правоохранительные органы и сотрудникам госбезопасности ЛНР, - подчеркнул он.

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