На пожаре в Макеевке пострадали два жителя

За сутки спасатели потушили 4 пожара в ДНР. Фото: МЧС ДНР

В Горняцком районе города Макеевка в результате пожара пострадали два жителя. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- По улице 250 лет Донбасса произошел пожар. Пострадавших двое - 1986 и 1985 годов рождения. В госпитализации они не нуждались. Кроме того, огонь уничтожил легковой автомобиль, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что очаг возгорания ликвидировали 8 спасателей и 2 пожарных машины. Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 4 пожара в ДНР - по одному в Донецке, Енакиево, Макеевке и Торезе.

А вот в поселке Успенка в ЛНР огонь унес жизнь мужчины. Личность погибшего сейчас устанавливают. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- Пожар возник в доме, расположенном в Сентябрьском переулке. Погиб мужчина. Его личность и причину возгорания уточняем. Огонь сжег 2 комнаты общей площадью 40 квадратных метров и крышу на 30 квадратных метрах, - рассказали спасатели.

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