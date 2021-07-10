Трое жителей Макеевки получили травмы от упавшего дерева, под которым прятались от дождя

Происшествие случилось в Советском районе Макеевки возле пруда «Монаховский карьер». Фото: МВД ДНР

В пятницу, 9 июля, в Советском районе Макеевки пострадали трое жителей, которые прятались под деревом от дождя. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

- Возле пруда «Монаховский карьер» получили травмы три человека 1956, 1958 и 1983 годов рождения. Они пострадали от упавшего дерева, под которым прятались от дождя, - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки убрали упавшее дерево с проезжей части дороги, а также доставили к месту жительства родственников (одну женщину и троих детей), которые не пострадали во время происшествия.

От МЧС ДНР привлекались 3 машины и 9 сотрудников.

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