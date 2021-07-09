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Политика9 июля 2021 13:34

Медики рассказали, в каком состоянии находится пострадавшая в результате украинского обстрела жительница ЛНР

Женщину прооперировали. Для дальнейшего лечения ее переведут в Луганскую республиканскую клиническую больницу
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Женщину переведут в Луганскую больницу. Фото: ЛИЦ

Женщину переведут в Луганскую больницу. Фото: ЛИЦ

Пострадавшую в результате минометного обстрела со стороны ВСУ жительницу Донецкого прооперировали в Кировской больнице. Об этом сообщил заведующий отделением анестезиологии с койками интенсивной терапии больницы Сергей Каверзин.

- После обследования в срочном порядке была взята в операционную, где была произведена ревизия органов брюшной полости, остановка кровотечения, спленэктомия, ушивание ранения почки, желудка и дренирование брюшной полости, - сообщил он.

Состояние женщины медики оценивают, как стабильное средней степени тяжести.

- Для дальнейшего лечения жительницу прифронтового поселка транспортируют на автомобиле скорой помощи в Луганскую республиканскую клиническую больницу, - рассказал Каверзин.

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