Медики рассказали, в каком состоянии находится пострадавшая в результате украинского обстрела жительница ЛНР

Женщину переведут в Луганскую больницу. Фото: ЛИЦ

Пострадавшую в результате минометного обстрела со стороны ВСУ жительницу Донецкого прооперировали в Кировской больнице. Об этом сообщил заведующий отделением анестезиологии с койками интенсивной терапии больницы Сергей Каверзин.

- После обследования в срочном порядке была взята в операционную, где была произведена ревизия органов брюшной полости, остановка кровотечения, спленэктомия, ушивание ранения почки, желудка и дренирование брюшной полости, - сообщил он.

Состояние женщины медики оценивают, как стабильное средней степени тяжести.

- Для дальнейшего лечения жительницу прифронтового поселка транспортируют на автомобиле скорой помощи в Луганскую республиканскую клиническую больницу, - рассказал Каверзин.

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