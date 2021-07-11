Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 74 жителей ДНР

Медики провели 177 новых лабораторных исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедший день коронавирусной инфекцией в ДНР заразились еще 74 жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Медики провели 177 новых лабораторных исследований, в ходе которых выявили 64 случая заболевания и у 10 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - проинформировали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что за это время болезнь унесла жизни 17 человек.

Всего за период пандемии коронавирус в ДНР обнаружили у 44 608 людей. Продолжают лечиться в больницах 3 738 человек, после выздоровления выписаны 37 484 пациента, умерли от ковида 3 386 человек.

Врачи настоятельно рекомендуют населению соблюдать противоэпидемические меры - придерживаться социальной дистанции, чаще проветривать помещения и тщательно мыть руки, не посещать места большого скопления людей и обязательно носить защитные маски.

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