В Красном Луче взялись за ремонт газовой магистрали

Специалисты «Луганскгаза» приступили к сварочным работам. Фото: luganskgaz.org

На улице Луганское Шоссе города Красный Луч в ЛНР ведутся масштабные газовые работы - специалисты демонтируют здесь большой участок газопровода. Об этом сообщили в государственном предприятии «Луганскгаз».

Там напомнили, что еще в январе из-за случившейся аварии без природного газа могла остаться большая часть жителей Красного Луча. Чтобы предотвратить угрозу, газовщики провели временный ремонт на части подземного газопровода. Это позволило отложить капитальные работы на лето. Сейчас аварийный участок длиной 35 метров планируют вывести наверх - на высоту около 5 метров.

- Мы уже установили опоры и приступили к сварке. Но предстоит выполнить еще большой объем работы. Надеемся завершить технические мероприятия к началу осенне-зимнего периода, - рассказал руководитель Краснолучского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства Владимир Крутых.

Он также добавил, что во время проведения этих работ абонентов от газа отключать не будут.

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