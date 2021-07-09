В прифронтовом Зайцево восстановили, разрушенный украинскими обстрелами, местный клуб

Клуб восстановлен. Фото: t.me/Prikhodko1970

Разрушенный в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований клуб «Досуг» в прифронтовом Зайцево – восстановлен. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Силами простых горловчан – строительных бригад от Горловского городского центра занятости выполнен капитальный ремонт здания: заменена кровля, коммуникации, освещение. Маляры-штукатуры, проделавшие колоссальную работу по отделке здания клуба, получили грамоты, - рассказал Иван Сергеевич.

Градоначальник отметил, что в ходе визита в Зайцево, обсудили проблемы жителей поселка.

- Люди говорили о наболевшем – отсутствие уличного освещения, проблемы с водоснабжением, постоянные обстрелы украинских силовиков, - говорит Приходько. - Благодарили за помощь сотрудников поселковой администрации в оформлении СНИЛС. Жители Зайцево уверены, что наша большая Родина их не подведет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Донецк – город рока»: Фестиваль с таким названием пройдет 10 июля на бульваре Пушкина

Рок-концерты станут постоянным культурным мероприятием Донецка и будут знакомить дончан с талантливыми музыкантами (подробнее)