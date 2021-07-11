Военнослужащие ЛНР отработали элементы наступательного боя

Военных учат немедленно приступать к решению боевых задач в соответствии с обстановкой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике продолжают повышать профессионализм военных. Для офицерского состава управления Народной милиции провели учебные занятия по маневренной обороне и переходу в контрнаступление. Об этом луганским журналистам сообщил руководитель оборонного ведомства Республики Ян Лещенко.

- Особое внимание уделили повышению профессионализма офицеров рот и батальонов. Отрабатывали с ними различные вводные - от приведения подразделений в полную боевую готовность до организации маневренной обороны и перехода в контрнаступление, - рассказал он.

Кроме того, на базе армейских подразделений продолжают идти занятия с курсантами военных кафедр вузов Республики.

- Курсанты-связисты Луганского государственного педагогического университета учатся применять на практике полученные знания о работе технических средств связи, а также обращаться с различного рода стрелковым оружием, - добавил Ян Лещенко.

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