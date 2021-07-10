Погода в Донецке: 11 июля будет малооблачно и жарко - до +32 градусов

В такую жару хочется быстрее окунуться в воду Фото: Юрий СОБОЛЕВ

11 июля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха утром +19…+22 градуса. Днем – до 32 градусов. Вечером +26…+28 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 5 м/с. Порывами до 9 м/с.

Православная церковь в этот день вспоминает преподобного Павла врача, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также проводит празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица». В народном календаре – Крапивное заговенье, Троеручница, Павел, Сергей и Герман. Считалось, если кукушка куковать перестала, то зима будет ранняя. Погода безветренная, а лес шумит – к дождю. Клен слезу источает – через 3-4 дня выпадут осадки. Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью. Часто появляются вихри – к засухе.

По прогнозам синоптиков 12 июля местами пройдут грозы. Температура ночью 20-22 градусов тепла. Днем + 32 градусов.

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