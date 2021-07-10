Как в Новоазовске отметят День города и День рыбака: программа мероприятий

Сегодня в Новоазовске двойной праздник. Фото: ДАН

Сегодня, 10 июля, в Новоазовске отмечают День города и День рыбака. В городе на юге ДНР пройдет праздник рыбака «Морские нивы». Об этом сообщил генеральный директор Республиканского дома народного творчества и кино Максим Романовский.

Мероприятия начнутся в 17 часов на центральной площади с праздничного шествия «Это сказок хоровод, сказка рядышком идет». Участники предстанут в костюмах героев русской классической литературы, связанные морской тематикой.

В программу также включены ярмарки, конкурсы, шествие Нептуна, солисты Донецкой государственной академической филармонии и ансамбль песни и танца «Околица» дадут концерт.

Более детально мероприятия в городе-имениннике выглядят так:

17-00 – 18-00 – торжественное открытие мероприятия и праздничное шествие «Это сказок хоровод, сказка рядышком идет!».

18-00 – 19-00 – праздник «Город детства, город юности моей» с участием коллективов художественной самодеятельности Новоазовского района (чествование старожилов, юбиляров, лучшие предприятия и т.д.).

19-00 – 19-30 – мюзикл « Легенды моря».

19-30 – 21-30 – концерт ансамбля песни и танца «Околица» и солистов (современная популярная танцевальная музыка) Донецкой государственной академической филармонии.

21-30 – фейерверк.

21-30 – 23-00 – дискотека.

В течение праздничного вечера:

17-00–20-00 – работа художественного цеха «Приазовская роспись» (боди-арт и аква-грим), выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Новоазовского района «Рукотворные чудеса», фотовыставка «Мой родной Новоазовск», выставка книг и печатных изданий о родном крае.

17-00–23-00 – развлекательная детская игровая площадка (батуты, карнавальная продукция), работа торговых точек.

Напомним, День рыбака традиционно отмечают в ДНР во второе воскресенье июля.

Новоазовске был основан в 1849 году как станица Новониколаевская Области Войска Донского. В 1923 году переименована в станицу Буденновскую. В 1959 году поселок был переименован в Новоазовский, с 1966 года - город районного подчинения Новоазовск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Донецк – город рока»: Фестиваль с таким названием пройдет 10 июля на бульваре Пушкина

Рок-концерты станут постоянным культурным мероприятием Донецка и будут знакомить дончан с талантливыми музыкантами (подробнее)