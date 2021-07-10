В ДНР изменяется расписание движение пригородных поездов

Пригородные поезда следуют со всеми остановками на остановочных пунктах. Фото: Минтранс ДНР

С понедельника, 12 июля, в ДНР по техническим причинам изменяется расписание движения ряда пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта ДНР.

Изменения касаются следующих поездов:

№ 6002 «Иловайск-Ясиноватая» отправлением из Иловайска в 6:10, далее — согласно действующему расписанию до ст. Макеевка Пас. прибытием в 7:03; далее — разработанным расписанием: отправление со ст. Макеевка Пас. в 7:11, Ясиноватая Зап. 7:30—7:31, прибытие в Ясиноватую в 7:40 (вместо 7:34);

№ 6302 «Дебальцево-Ясиноватая» отправлением из Дебальцево в 5:23, далее — согласно действующему расписанию с прибытием в Криничную в 7:03; далее — разработанным расписанием: отправление со ст. Криничная в 7:10, Макеевка Пас. 7:19—7:21, Ясиноватая Зап. 7:40—7:41, прибытие в Ясиноватую в 7:50 (вместо 7:44);

№ 6097 «Ясиноватая-Иловайск» отправлением из Ясиноватой в 20:15 (вместо 20:25), далее — разработанным расписанием: Ясиноватая Зап. 20:23—20:24, Макеевка Пас. 20:42—20:44, Криничная 20:54—20:55, Ханженково 21:07—21:08, Харцызск 21:20—21:21, прибытие в Иловайск в 21:40 (вместо 21:50).

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