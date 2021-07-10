Жителям республик Донбасса не получится сразу «автоматом» оформить пенсию на Украине

Получить пенсию на Украине в автоматическом режиме не получится без поездок в незалежную. Фото: ГМ «Пролиска»

Жители ДНР могут автоматически оформить пенсию по возрасту на Украине. Об этом сообщили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Но на самом деле существует ряд трудностей.

Право на это имеют не все дончане, достигшие определенного возраста. А только внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Пожилые люди с помощью сервиса «Автоматическое назначение пенсии» могут узнать необходимую для назначения пенсии информацию заблаговременно, а также провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

Чтобы пользоваться сервисом, нужно пройти авторизацию на вебпортале ПФУ portal.pfu.gov.ua с помощью электронной подписи (КЭП). Потом заполнить анкету-заявление для автоматического назначения. Добавить сканированные копии документов. Подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в ПФУ.

Затем следует ожидать сообщения об автоматическом назначении пенсии, дату назначения и размер пенсии. Сообщение поступит с помощью СМС, средствами вебпортала и через мобильное приложение.

Проблема только в том, что получить справку ВПЛ, электронную подпись и открыть счет в «Ощадбанке» можно только на территории Украины.

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