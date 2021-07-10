В каком случае жителям ДНР и ЛНР могут отказать на Украине в выдаче справки переселенца

Жители ДНР и ЛНР, чтобы получить украинскую пенсию фиктивно регистрируются на территории незалежной. Фото: ГМ «Пролиска»

На Украине по ряду причин могут отказать жителям республик Донбасса выдаче справки переселенца, точнее внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом сообщает «Юридический советник для ВПЛ».

По словам правозащитников, для этого есть целый перечень оснований, предусмотренных ч.10 ст. 4 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Так, в выдаче справки могут отказать в случае отсутствия обстоятельств, повлекших внутреннее перемещение. Или же у государственных органов имеются сведения о представлении заведомо ложных сведений для получения справки. Откажут, когда отсутствуют доказательства, подтверждающие факт проживания заявителя на территории, с которой осуществляется внутреннее перемещение, или предоставленные доказательства не подтверждают такого факта. В частности, если в паспорте нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой осуществляется перемещение.

Напомним, что существует список, утвержденный распоряжением Кабмина от 07.11.2014 № 1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия».

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