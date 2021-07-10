Защитники ДНР ответным огнем уничтожили украинского силовика, причастного к обстрелам Республики

Схема обстрелов территории ДНР 9 июля. Фото: УНМ ДНР

Подразделения ВСУ понесли потери среди военнослужащих, участвовавших в обстрелах территории ДНР в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения для подавления огневой активности противника, — сказано в сообщении. - Потери противника по предварительным данным из штаба ООС составили: один погибший, один раненый.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия четыре раза обстреливала территорию ДНР. На Донецком направлении боевики 28-й мехбригады дважды открывали минометный огонь, выпустив четыре 120-мм мины по поселку Старомихайловка на западе столицы и 24 мины калибром 120 мм по селу Сигнальное к югу от Донецка.

На Мариупольском направлении каратели мотопехотного батальона 128-й бригады подвергли обстрелу из 120- и 82-мм минометов село Коминтерново, выпустив три мины. Кроме того, обстреляли это село из СПГ и подствольных гранатометов, выпустив 8 гранат.

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