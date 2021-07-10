В Енакиево пожарные ДНР спасли двоих детей

Пожар произошел в квартире на девятом этаже. Фото: МЧС ЛНР

9 июля в Енакиево пожарные спасли двоих малолетних детей. Пожар возник в однокомнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного дома по проспекту Ленина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Енакиево обнаружили в квартире двоих детей, 2016 и 2015 годов рождения. Вывели их по лестничному маршу на свежий воздух. Пострадавшие госпитализированы в горбольницу Енакиево, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пожаром уничтожены деревянная обшивка балкона, вещи и мебель на общей площади 4 квадратных метров, поврежден пластиковый балконный блок. Причина возгорания выясняется.

От МЧС ДНР привлекались 3 машины и 7 сотрудников.

Всего же за минувшие сутки в ДНР ликвидировано 6 пожаров: в Донецке – 2, в Макеевке – 1, в Горловке – 1, в Енакиево – 1, в Торезе – 1.

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