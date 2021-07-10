Украинские силовики обстреляли из минометов Золотое, Санжаровку и Донецкий

Украинские военные регулярно используют минометы при обстрелах ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 10 июля, рано утром подразделения ВСУ обстреляли село Санжаровка. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 04:47 из района населенного пункта Мироновский ВСУ подвергли обстрелу Санжаровку с применением минометов калибра 120 мм, выпустив 8 мин, - говорится в сообщении.

Также в представительстве Республики в СЦКК сообщили, что киевские силовики за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Донецкий, поселка Молодежное и села Калиново.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

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