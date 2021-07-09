В ЛНР задержали организованную преступную группировку, работавшую на украинские спецслужбы

В ЛНР задержали банду убийц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Луганской Народной Республике сотрудниками МВД задержана организованная преступная группировка, которая по заказу СБУ устраивала разбойные нападения и убийства. Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР Игорь Корнет.

- Группа с 2019 года занималась разбойными нападениями на предпринимателей нашей Республики, - сообщил он. - Всего в преступную группу входили девять человек, личности части из них в интересах следствия пока не раскрываются.

По данным руководителя правоохранительного ведомства Республики, в ходе следственных действий у задержанных изъяли 15 мобильных телефонов, более 20 сим-карт операторов мобильной связи Украины.

- Сотрудники полиции провели 16 обысков по адресам проживания задержанных, а также в местах, которые использовались преступниками в качестве тайников, - рассказывает Корнет. - В лесополосе вблизи поселка Веселая Тарасовка обнаружили тайник, из которого изъяли семь единиц оружия, пять глушителей к ним, порядка 700 патронов различного калибра, семь гранат, семь запалов, а также ценности, вещи и предметы с мест совершения преступлений.

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