Стали известны очередные факты блокировки украинской армией работы ОБСЕ в Донбассе

ВСУ продолжают блокировать работу ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские вооруженные формирования продолжают блокировать работу миссии ОБСЕ в Донбасса. Начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что за прошедшую неделю киевские силовики четырежды глушили беспилотники наблюдателей.

- За прошедшую неделю зафиксировано четыре факта воздействия станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» мобильных групп 20-го отдельного батальона РЭБ на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ в зонах ответственности 24-й, 57-й и 59-й бригад ВСУ, - сообщил он.

Лещенко отметил, что в результате блокировки – в районе села Болотенное беспилотный летательный аппарат наблюдателей потерпел крушение.

- Призываем представителей ОБСЕ зафиксировать данные факты и оказать давление на командование ВСУ с целью недопущения срыва достигнутых договоренностей, - заявил начальник оборонного ведомства Республики.

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