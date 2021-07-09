Денис Пушилин учредил почетное звание «Заслуженный металлург ДНР»

В ДНР учредили почетное звание «Заслуженный металлург» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике утверждено почетное звание «Заслуженный металлург ДНР». Соответствующий указ подписал Глава государства Денис Пушилин.

В документе говорится, что звание присваивается «высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно-техническим, научным и научно-педагогическим работникам в области металлургии за выполнение с существенным опережением производственного графика, успехи в рационализаторской и инновационной деятельности, создание в Республике инновационных металлургических производств, подготовке квалифицированных кадров».

Также звание «Заслуженный металлург ДНР», не ранее чем через 15 лет с начала трудовой деятельности, присваивается работникам горячих цехов. Для остальных специалистов – не ранее чем через 20 лет. Представленные к званию должны иметь ведомственные награды.

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