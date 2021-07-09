«Донецк – город рока»: Фестиваль с таким названием пройдет 10 июля на бульваре Пушкина

Эд Покров обещает вернуть рок в Донецк. Фото: личный архив Эда Покрова

Журналист, рок-артист, основатель кельтско-ирландского движения в Донецке, одним словом - патриарх донецкого рока Эд Покров и его радио «Новороссия Rocks» обещают качнуть в эту субботу наш город, решив, что пора дончанам вернуть рок в Донецк, как это было когда-то.

Уже в эту субботу, 10 июля, первый концерт пройдет на бульваре Пушкина. Фото: Эд Покров

- 20 лет назад, в 2001 году, мы открыли в Донецке эпоху регулярных рок-концертов. Проходили они в амфитеатре на бульваре Пушкина. А потом все заглохло, - рассказал Эд Покров «Комсомольской правде». – И вот через время я решил, что пора такие концерты возродить. Концерты мы планируем проводить раз в три недели весь сезон. Хотелось бы захватить и начало октября, если погода позволит. Мы будем знакомить дончан с талантливыми музыкантами. На каждом концерте будут выступать по 3-4 группы, которые либо уже звучат в эфире Новороссия Rocks, либо будут звучать в будущем. Ну, а почему именно сейчас получилось его сделать в таком формате? Да потому, что радио Новороссия Rocks мощно заявило о себе в новом качестве и решило выйти за пределы эфира. Кроме того, нас очень поддержал мощный патриотический мотоклуб Skif МC со своей Skif Custom Group, поэтому в России в мотосообществе этот фест будет внесен в реестр мотомероприятий. Ну, и на каждом концерте будет мини-выставка раритетных советских отреставрированных мотоциклов.

Мероприятие будет проходить бесплатно и станет регулярным культурным событием города. В эту субботу первый концерт рок-фестиваля откроет донецкая рок-группа «Полифония», а затем перед дончанами выступят коллективы «Mama Carlo» и «Meduza».

Нам обещают жирный звук, настоящий рок и крепкий донецкий блюз. А потому в субботу, 10 июля, спешим к амфитеатру на бульвар Пушкина, захватив хорошее настроение и друзей. Начало концерта в 18.00. И, как говорится, вдарим рок в этой халабуде!

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