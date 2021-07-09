Украинская армия за неделю обстреляла 11 населенных пунктов ДНР

Эдуард Басурин
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
За прошедшую неделю зафиксировано 30 обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя 120 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие, - сообщил Басурин.
По данным замначальника оборонного ведомства Республики под обстрелы ВСУ оказались 11 населенных пунктов ДНР.
- Под огнем украинской армии оказались поселки шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Ясное, села Веселое и Жабуньки на донецком направлении, а также села Таврическое, Григоровка, Коминтерново и Ленинское — на мариупольском, - рассказал Эдуард Александрович.
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