Украинская армия за неделю обстреляла 11 населенных пунктов ДНР

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшую неделю зафиксировано 30 обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя 120 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие, - сообщил Басурин.

По данным замначальника оборонного ведомства Республики под обстрелы ВСУ оказались 11 населенных пунктов ДНР.

- Под огнем украинской армии оказались поселки шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Ясное, села Веселое и Жабуньки на донецком направлении, а также села Таврическое, Григоровка, Коминтерново и Ленинское — на мариупольском, - рассказал Эдуард Александрович.

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