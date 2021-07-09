Предприятия ДНР во втором квартале года выплатили задолженности по зарплатам на сумму больше 21 миллиона рублей

21 029 090 рублей задолженности по заработной плате выплачен наемным работникам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во втором квартале текущего года предприятия Донецкой Народной Республики выплатили задолженности по зарплатам на сумму больше 21 миллиона рублей. Об этом сообщил главный государственный инспектор труда Республики Сергей Чернобривец.

- На выполнение предписаний государственных инспекторов труда погашен 21 029 090 рублей задолженности по заработной плате перед наемными работниками, - сообщил он.

Чернобривец добавил, что также начислены и выплачены суммы за работу в сверхурочное время, нерабочие праздничные дни, компенсации за неиспользованные дни отпуска и другие обязательные выплаты в размере 14 471 050 рублей.

Главный государственный инспектор труда ДНР рассказал, что во втором квартале 2021 года на предприятиях Республики проведено 300 проверок.

- Выявлено 1647 нарушений трудового законодательства, - сказал Сергей Чернобривец

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