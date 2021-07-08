9 июля в Донецке будет солнечно, + 30 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 9 июля будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +28 до +30 градусов.

В течение суток ветер будет дуть всеверо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Также в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. В народе святого называют Земляничником, так как к этому времени поспевает земляника. У наших предков существовало поверье: кто хочет занять денег, тот должен положить травы земляники в карман и смело идти - отказа не будет. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.

По прогнозам синоптиков, 10 июля в Донецке и ДНР погода существенно не поменяется.

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