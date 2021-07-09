Начальник штаба ВСУ обвинил священника в распространении наркотиков среди военнослужащих. Фото: штаб ООС

В 57-й бригаде вооруженных формирований Украины проходило разбирательство – на позициях были выявлены четыре находящихся в наркотическом опьянении военнослужащих. Начальник штаба бригады обвинил в распространении наркотиков капеллана. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- С целью проведения разбирательства по факту наркотического опьянения четырех боевиков 17-го батальона 57-й бригады ВСУ на позиции «Хортица», выявленного 6 июля проверкой штаба оперативно-тактической группировки «Север», в подразделение прибыл заместитель командира соединения Сиротенко, - рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Начальник штаба батальона Пономаренко в своем объяснении сообщил, что наркотические средства в соединении распространяет капеллан Маличевич.

- От чего он неоднократно предостерегал священнослужителя. Однако тот, пользуясь покровительством комбрига и начальника штаба бригады, продолжает свою противоправную деятельность, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

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