Вывод подразделений одной из украинских бригад из зоны «ООС» в Донбассе: Часть техники ВСУ сломалась по пути во Львов

Часть техники ВСУ сломалась по пути во Львов. Фото: штаб ООС

Часть техники 80-й бригады ВСУ сломалась по пути из зоны «ООС» во время следования подразделений в пункт постоянной дислокации во Львове. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По причине несвоевременной подачи заявок на подготовку железнодорожных платформ Рубежное и Кабанье отказали в перевозке техники.

- Поэтому комбриг Шворак решился на совершение марша колонны техники тыловых подразделений из зоны «ООС» до Львова. В пути следования из 38 единиц техники 5 транспортных средств Урал и ЗиЛ из-за поломок не доехали до Днепровской области, два бронетранспортера и бронеавтомобиль Hummer вышли из строя в Кировоградской области, а в районе Гайсин Винницкой области грузовой автомобиль «Богдан» совершил ДТП с гражданским авто, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

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