Эдуард Басурин: Украинская прокуратура нашла виноватых в гибели офицеров ВСУ в Донбассе 4 и 5 июля

Заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинская прокуратура возлагает ответственность за гибель офицеров 93-й механизированной бригады ВСУ на водителей автомобилей, нарушивших требования минной безопасности. Об этом сегодня ДАН заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

4 и 5 июля в районе Гранитного на юге Донбасса погибли начальник медицинского пункта и замначальника тыла по логистике 93-й омбр. В обоих случаях автомобили подорвались на минах. Руководство бригады сразу же обвинило Народную милицию, заявив о гибели офицеров якобы от обстрелов.

- На местах происшествий отработали следственные группы украинской прокуратуры и военной службы правопорядка, и уже сегодня от наших источников мы получаем первые выводы следствия. Так, по мнению специалистов, подрыв автомобиля «Урал» произошел в результате наезда на минно-взрывное заграждение. Прокуратура обвиняет в произошедшем водителя грузовика, - отметил Эдуард Александрович.

Во втором случае, продолжил Басурин, по одной из основных версий следствия причиной происшествия стало алкогольное опьянение военных, включая водителя автомобиля «УАЗ», на котором передвигались пострадавшие.

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