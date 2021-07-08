Глава ЛНР сделал заявление в связи с ранением мирной жительницы Республики

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Украина обстрелом поселка Донецкий, в результате которого ранения получила мирная жительница, в очередной раз продемонстрировала свое нежелание выполнять Минские соглашения.

- Спустя считанные часы после видеоконференции Контактной группы, которая снова прошла без конструктива, Киев от слов поспешил приступить к делу. Подло и цинично украинские каратели из запрещенных «Минском» 120-миллиметровых минометов обстреляли мирное население поселка Донецкий, – сказал Пасечник.

Руководитель Республики обратился к украинскому президенту.

- Господин Зеленский, когда вы уже наиграетесь в войну? Или это вам нужно для того, чтобы обосновать перед всем миром свое желание отгородиться от Донбасса «стеной», прикрываясь организацией соответствующего референдума? Совсем недавно вы говорили именно о таких планах, - сказал Леонид Иванович.

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