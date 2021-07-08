Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 127 человек

Вакцинация – надежный способ уберечься от напасти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 44 168 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 7 июля проведено 591 исследование, из них выявлено 106 случаев заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении ведомтсва.

По данным Минздрава, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4033 пациента, выписаны - 36 794 человека, летальных случаев - 3341.

Также по результатам проведенных 138 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 60 пациентов, ранее переболевших коронавирусом. Всего с 18 марта выявлено 2076 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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