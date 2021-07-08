ВСУ нанесли артудар по Донецку. Фото: штаб ООС

Сегодня, 8 июля, украинские военные нанесли артудары по Старомихайловке, что на западе Донецка, и северному пригороду - поселку Веселое. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 5.00 противник выпустил тринадцать мин калибром 120 миллиметров по району Старомихайловки. Украинские военные вели огонь со стороны населенного пункта Невельское, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Веселое было обстреляно в 6.15. С позиций вооруженных формирований Украины в Песках выпущены две противотанковые управляемые ракеты.

Информация о жертвах и новых разрушениях пока не поступала.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотники.

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