ВСУ обстреляли район дачного поселка Жабуньки

ВСУ не прекращают обстрелов. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования один раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК рассказали, что обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся дачный поселок Жабуньки. По этому району украинская армия выпустила два боеприпаса из гранатометов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – две единицы, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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