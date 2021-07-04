В ДНР запускают пятый сезон талант-шоу «Звезда Республики»

«Звезда Республики» - первое талант-шоу на телеэкранах ДНР. Фото: Звезда Республики – 5 сезон / Вконтакте

Республиканский телеканал «Юнион» анонсировал запуск пятого сезона талант-шоу «Звезда Республики» при поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина. К участию в проекте приглашаются все желающие жители ДНР, ЛНР, России и граждане Украины, проживающие на временно подконтрольных Киеву территориях. Жанровых ограничений нет.

— Мы запускаем юбилейный сезон! Кастинги в городах! Новый формат оценок и много других «фишек», — сообщили организаторы.

Искать таланты будут на кастингах в городах ДНР. 17 августа жюри приедут в Енакиево, 19 августа в Торез, 21 августа в Старобешево, 4 сентября в Донецк, а 5 сентября в Макеевку. В эфире телеканала зрители увидят уже следующие за кастингом этапы, а именно полуфинал, финал и гала-концерт.

Сразу все «фишки» сезона организаторы не разглашают. Однако известно, что в этом году будет не один победитель, а сразу четыре в номинациях «Хореография ансамбли», «Хореография соло», «Вокал», «Оригинальный жанр». Призовой фонд конкурса – 400 тысяч рублей.

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