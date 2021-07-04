На лечение от COVID-19 в ЛНР поступило 50 пациентов

С начала пандемии подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР зарегистрировано 5282 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республике обновилась статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступило 50 новых пациентов, а еще 16 человек побороли болезнь и были выписаны из медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, по актуальным данным на 4 июля, с начала пандемии подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики зарегистрировано 5282. Из них полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста в общей сложности 4547, лечение получают 249 человек, а летальных случаев было 486.

Тем временем министерство здравоохранения ЛНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Жителям Республики советуют соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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