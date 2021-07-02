Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко: Донбасс – это плавильня людей труда

Геннадий Онищенко. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецке прошла церемония вручения дипломов. Глава ДНР Денис Пушилин, заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов, Председатель Народного Совета Владимир Бидевка и замминистра образования и науки Андрей Удовенко вручили диплому с отличием лучшим из лучших. Также в церемонии вручения дипломов уже традиционно принял участие депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

- Донбасс всегда был и остается сейчас ключевым звеном, которое определяет самобытное лицо православной славянской цивилизации. Донбасс – это плавильня наций, людей труда, ратного подвига. И все, что связано с Донбассом, всегда заслуживает высшей оценки, - отметил Геннадий Григорьевич.

Глава ДНР наградил депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко медалью «Золотая звезда Героя Труда Донецкой Народной Республики».

- Благодарю за ту высокую оценку, которую мне дал мой родной Донбасс, - сказал Онищенко.

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