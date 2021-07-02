Лучшие выпускники вузов ДНР получили красные дипломы российского образца

Денис Пушилин вручил красные дипломы выпускникам вузов. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня лучшим выпускникам вузов Донецкой Народной Республики вручили красные дипломы российского и республиканского образца. Торжественная церемония прошла в Донецке - в государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко.

Заветный документ о полном высшем образовании с отличием получили 75 выпускников. Часть дипломов им лично вручили Глава Республики Денис Пушилин и депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя ДНР.

- Вы надежда Донбасса, и вместе мы сможем реализовать самые смелые проекты, развивать науку, модернизировать производство. Молодые, способные и энергичные специалисты очень нужны нашей Республике. Вы смогли показать высокие достижения в учебе, и ваш успех во многом стал возможен благодаря помощи России, предоставившей для наших студентов множество площадок. Желаю вам использовать весь багаж накопленных знаний и умений для достижения масштабных целей, - пожелал Денис Пушилин.

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