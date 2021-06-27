Денис Пушилин: Республике нужны новые имена, которые будут прославлять Донбасс

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Молодые люди вершат историю Донбасса. Об этом в поздравлении юношей и девушек с Днем молодежи заявили Глава ДНР Денис Пушилин.

- Вы взрослеете вместе с Республикой, а Республика растет вместе с вами, - говорит Денис Владимирович. - Сегодня Донбасс переживает непростой период, но, с другой стороны, это время широких перспектив для амбициозной и творческой молодежи.

Глава ДНР отметил, что Республика нуждается в компетенциях молодых в сочетании с их качествами – обостренном чувстве справедливости, принципиальности и честности, открытости и умении нестандартно мыслить, готовности к переменам.

- Нашей Республике нужны новые лица. Нужны новые имена, которые будут прославлять Донбасс. Звезды политики, спорта, культуры, науки, телевидения, - сказал Денис Пушилин.

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